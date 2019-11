Streit wegen Linksjugend

Das Ziel ist es, junge Menschen über Politik zu informieren und sie dafür zu begeistern, selbst aktiv zu werden. So beschreibt der Ring Politischer Jugend (RPJ) in Mannheim auf seiner Facebook-Seite sein Anliegen. In der Vereinigung der Partei-Jugendorganisation gibt es aber neuen Streit um ein altes Thema: Die „Solid“ genannte Linksjugend würde gerne mitmachen – aber die Junge Union (JU), der

