Streit zwischen Bräutigam und Vater der Braut eskaliert

Mannheim. Eine Hochzeitsfeier im Stadtteil Rheinau ist am Freitagabend eskaliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der Bräutigam – vermutlich nach übermäßigem Alkoholgenuss – mit dem Vater der Braut in Streit. Bei der darauffolgenden Schlägerei ging auch ein Teil des Inventars des Lokals in der Antwerpener Straße zu Bruch.

Die Beamten rückten mit acht Streifenwagen an und lösten die Feier auf. Die Hochzeitsgesellschaft verließ daraufhin das Lokal. Der Bräutigam sei jedoch weiterhin sehr aufgebracht gewesen und habe sich nicht beruhigen lassen. Er musste in Gewahrsam genommen werden, um weitere Ausschreitungen zu verhindern, hieß es in einer Mitteilung.

Beim Transport zum Polizeirevier beschädigte der Rasende das Innere des Streifenwagens und beschmutze es mit Speichel und Blut. Zudem habe er lauthals herum geschriehen.