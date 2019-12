Stricken, Kaffee und Kampf gegen Rechts

Wie sehr der Oma noch heute das Klischee der vermeintlich allzeit netten Frau von nebenan anhaftet, bekam die AfD-Fraktion im Gemeinderat erst kürzlich vor dem Ratssaal des Mannheimer Stadthauses zu spüren. Lange bevor die Stadträte über die Beschlüsse zum mittlerweile verabschiedeten Doppelhaushalt berieten, warteten Mitglieder der Initiative „Omas gegen Rechts“ bereits auf Rainer Huchthausen. Der 57-Jährige war bei seinem Arbeitgeber Roche nach „MM“-Informationen aufgrund massiver Fehlzeiten gekündigt worden (wir berichteten). Huchthausen selbst berief sich darauf, aufgrund seiner Parteizugehörigkeit zuerst gemobbt und schließlich entlassen worden zu sein. Vor dem Ratssaal wollten die Omas gegen Rechts ihm deswegen einen Korb voller Taschentücher überreichen – doch Huchthausen kam nicht. Später legte er sein Amt als Stadtrat aus gesundheitlichen Gründen nieder.

„Das darf nie wieder passieren“

Trotzdem lebt der Protest von Gaby Bergbold und ihrer Omas gegen Rechts vor dem Ratssaal in voller Lautstärke. Mit selbst gebastelten Transparenten und dem Korb voller Taschentücher für Huchthausens Krokodilstränen stehen die 71-Jährige und ihr Team für ihre Überzeugung ein – und sind damit längst keine Seltenheit mehr. Im Jahr 2018 von der bekannten Journalistin Monika Salzer in Österreich als Plattform gegen Nationalismus und für demokratische Freiheit gegründet, zählt der eingetragene Verein im deutschsprachigen Raum mehr als 100 Regionalgruppen – allein 50 davon in Deutschland.

Dass Gaby Bergbold und ihre 69-jährige Freundin Dörte Nissen die Kraft der Bewegung nutzen würden, um in Mannheim die Zelte für die Regionalgruppe Rhein-Neckar aufzuschlagen, verwundert kaum. Zwar mögen die beiden Mannheimerinnen auch das Stricken und einen guten Kaffee. Geschehen lassen sie die den „gefährlichen Rechtsruck in unserer Gesellschaft“ keineswegs, ohne sich einzumischen. „Wir haben die Nazi-Zeit nicht persönlich erlebt, aber unsere Eltern haben genug erzählt, um uns klarzumachen: Das darf nie wieder passieren“, findet Gaby Bergbold deutliche Worte. Und sie lässt Taten sprechen. Im Sommer trommelte sie zuerst bei sich im Bekanntenkreis für die Aktion, später eröffnete sie ein Profil im sozialen Netzwerk Facebook, richtete einen E-Mail-Account ein und meldete die Regionalgruppe beim großen Deutschland-Netzwerk schließlich offiziell an.

Lauter Protest bei Weidel-Besuch

Eine Bewegung, die – für sich – schon erste Erfolge zu vermelden hat. Denn als AfD-Bundespolitikerin Alice Weidel Anfang September in der Feudenheimer Kulturhalle für ihre Partei wirbt, sind es die Omas gegen Rechts, die die Parteiveranstaltung aufzumischen versuchen. „Die jungen linken Initiativen waren da sehr zurückhaltend, wir haben gesagt: Das ist eine öffentliche Versammlung – und wir lassen uns unseren Mund nicht verbieten. Denn wir gehören nicht zur schweigenden Mehrheit.“

Wenn Gaby Bergbold Sätze dieser Art von sich gibt, wirkt sie dabei keineswegs verbissen, sondern vielmehr entschlossen und selbsteinsichtig. Denn auch, wenn die 71-Jährige im familiären Sinne gar keine Oma ist, sie also noch gar keine Enkel hat: Dass ihre Generation eine „grandios funktionierende Welt halb zerstört in die Hände der Jugend gelegt hat“, ist der kraftstrotzenden Seniorin bestens bewusst. Mit purer Überzeugung läuft sie so bei den Protestmärschen von Fridays for Future mit, verteilt Handzettel und betreibt Mundpropaganda. Dass Bergbold ihr – auch analog völlig intaktes – soziales Netzwerk mitnichten allein als Sammelbecken für Omas begreift, ist da nur konsequent. „Die Oma als Respektsperson, die in ihrem Leben vieles erlebt hat und aus der Erfahrung von Werten sprechen kann, die heute wieder verlorengehen, ist gut und richtig“, sagt sie. „Aber wir wollen eine Vereinigung sein, die vom Opa bis zum Enkel für jeden Platz hat, der sich für eine demokratische Welt einsetzen will“, so die 71-Jährige. Mit ihrer Freundin Nissen hat Bergbold vor wenigen Monaten angefangen – heute sind sie bereits mehr als 30 kämpferische Omas, die klar zu ihrem Vorhaben stehen: „Das war erst der Anfang. Wir werden so lang weitermachen und größer werden, bis wir die Rechten besiegt haben.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019