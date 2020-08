Striffler-Bau steht vor Umgestaltung

Die ÖVA – die Öffentliche Versicherungsanstalt der Badischen Sparkassen – begann mit dem Betrieb im Juli 1924 in Baden. Bis 1929 war sie in B 2 untergebracht.

Von 1929 bis 1957 beherbergte der Badische Sparkassen- und Giroverband in der Augustaanlage 33 die ÖVA. 1957 bezog die Versicherung ein eigenes Verwaltungsgebäude in P 7.

Im November 1973 fand die Ausschreibung des Wettbewerbs für den ÖVA-Neubau statt. Das Preisgericht tagte am 15. März 1974, den ersten Preis gewann der Mannheimer Architekt, Professor Helmut Striffler.

Am 18. August 1977 bezog die ÖVA ihr neues Bürogebäude an der Gottlieb-Daimler-Straße 2 am Ende der Autobahn Heidelberg-Mannheim. Offizielle Einweihung war am 25. Oktober 1977. Eröffnung des zweiten Bauabschnitts: 14. Juni 1994.

Die Öffentliche Versicherungsanstalt der Sparkassen ging 2000 in der SV-Versicherung auf, die 2021 in das „Quartier hoch vier“ im Glücksteinquartier zieht – der neue Mannheimer Firmensitz der Versicherung und der 570 Mitarbeiter.

Heutige Eigentümer des ÖVA-Hauses, heute Koros genannt: ASG AcquiCo XXVI B.V, 1097JB Amsterdam, Niederlande. aph