Strobl will Zentrum in Mannheim

Anzeige

Das Innenministerium hält weiter an einem möglichen Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Mannheim fest. Darüber redeten Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bei einem Treffen im Rathaus. Strobl war am Donnerstag zu Gesprächen nach Mannheim gekommen, das teilte die Stadt jetzt auf Nachfrage mit.

Strobl hatte am Wochenende in einem Interview mit dem Fernsehsender „RNF“ gesagt, noch in diesem Jahr solle ein „Ausstiegsszenario“ für Heidelberg gefunden werden. Dort ist das landesweite Ankunftszentrum derzeit untergebracht. Allerdings will die Stadt die Flächen selbst nutzen und drängt darum auf eine andere Lösung. Strobl sagte dazu in dem Interview, Mannheim sei als Ausweichort „eine Chance“, hier gebe es Alternativen.

Zu Standorten macht die Stadt jetzt keine neuen Angaben – im Gespräch war die Coleman-Kaserne im Norden der Stadt, die aber noch von den amerikanischen Streitkräften genutzt wird. Innenminister Strobl habe bei seinem Besuch im Rathaus erläutert, dass eine solche Flüchtlingseinrichtung als Registrierungszentrum geplant sei, wo die Menschen nur kurze Zeit vor Ort bleiben würden, bevor dann eine Verteilung in die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes erfolgen solle.