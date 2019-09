Strom am Sonntagmorgen in mehreren Mannheimer Stadtteilen ausgefallen

Mannheim.In einigen Teilen der Mannheimer Stadtteile Oststadt, Schwetzinger Vorstadt, Fahrlach und Neuhermsheim ist am Sonntagmorgen der Strom ausgefallen. Wie der Versorger MVV mitteilte, habe der Bereitschaftsdienst die Stromversorgung bis etwa 8 Uhr in weiten Teilen wieder hergestellt.

Als Auslöser für den Stromausfall wurde ein Erdkabel-Kurzschluss ausgemacht, so ein MVV-Sprecher auf Anfrage. Ab 6.30 Uhr konnten die betroffenen Haushalte in den Stadtteilen nicht mehr mit Strom versorgt werden.

Gegen 11 Uhr gab die MVV bekannt, dass die Versorgungsunterbrechung weitgehend behoben werden konnte. In allen Wohngebäuden, in denen der Strom am Morgen ausgefallen war, konnte die Versorgung wiederhergestellt werden. Lediglich einige Bürogebäude rund um das Planetarium und das Planetarium selbst waren noch betroffen. Das Planetarium soll mit einem Notstromaggregat versorgt werden, sodass alle Vorführungen wie gewohnt stattfinden können. Für die Wiederversorgung der betroffenen Bürogebäude müssen Tiefbauarbeiten vorgenommen werden. Diese sollen den Angaben zufolge noch im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim mitteilte, lagen keine Meldungen über ausgefallene Ampelanlagen und dadurch verursachte Unfälle lagen vor. Auch Verkehrsbehinderungen seien ausgeblieben. Das Theresienkrankenhaus musste kurzzeitig auf die Notstrom-Versorgung zurückgreifen. Auch dort sei es zu keinen Vorfällen im Krankenhausbetrieb gekommen.

Auch die Katastrophen-Warn-Apps "Katwarn" und "Nina" hatten über den Stromausfall informiert - ebenso wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter:

#Stromausfall in Mannheimer Oststadt!

Teile der Stadt Mannheim, insbesondere in den Stadtteilen Schwetzinger-Vorstadt, Oststadt, Fahrlach und Neuhermsheim ohne #Strom. MVV ist informiert und arbeitet an der Wiederversorgung der Betroffenen Stadtteile. MVV-Hotline: 0800-2901000 — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) September 8, 2019

Die Stör-Hotline der MVV kann unter der Telefonnummer 0800-290100 erreicht werden. (onja)