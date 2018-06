Stromausfall im Nordosten von Mannheim behoben

Anzeige

Mannheim.In Teilen von Mannheim ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Aufgrund eines technischen Defektes in einem Umspannwerk in der Brandenburger Straße, kam es nach Angaben der Polizei ab 21.15 Uhr zu kurzfristigen Stromausfällen in Teilbereichen der Mannheimer Stadtteile Waldhof und Sandhofen.

Längerfristig von der Stromversorgung abgeschnitten waren die Stadtteile Vogelstang und Käfertal. Die MVV nahm das defekte Umspannwerk außer Betrieb und arbeitete an der sukzessiven Wiederherstellung der Stromversorgung durch andere Quellen. Verzögert wurden die notwendigen Arbeiten nach Angaben der Unternehmens insbesondere durch eine starke Rauchentwicklung in einer Verteilerstation auf der Vogelstang, die einen Einsatz der Feuerwehr notwendig machte, ehe die Techniker die Reparatur vornehmen konnten.

Wie die MVV am Dienstagmorgen mitteilte, war gegen 1.25 Uhr auch der letzte Teilbereich auf der Vogelstang wieder versorgt. Im Stadtteil Käfertal mussten Anwohner noch länger ohne Strom ausharren. Hier meldete das Unternehmen erst gegen 5 Uhr, dass die Stromversorgung wieder hergestellt sei.