Stromausfall in Mannheimer Innenstadt - 5000 Haushalte betroffen

Mannheim.In Mannheim kommt es seit Samstagmittag zu einem Stromausfall in der Innenstadt. Wie die MVV mitteilte, ist die Stromversorgung seit kurz nach 11.30 Uhr aufgrund eines Kabelfehlers im Mittelspannungsnetz in der Schwetzingerstadt und Oststadt unterbrochen. Die Ursache konnte bislang noch nicht behoben werden. Rund 5000 Haushalte seien betroffen, so ein MVV-Sprecher auf Nachfrage. Auch die Ampeln in diesem Bereich der Innenstadt funktionieren wegen des Stromausfalls nicht.

Der Bereitschaftsdienst der MVV ist nach Angaben des Unternehmens derzeit vor Ort, um den Ausfall zu beheben. Hierzu seien Tiefbauarbeiten notwendig, hieß es. Deren Dauer könne aktuell noch nicht abgeschätzt werden.

Nach Angaben der Polizei gab es bislang keine größeren Vorfälle durch den Stromausfall. Beamte würden an "neuralgischen Punkten" und größeren Kreuzungen den Verkehr beobachten und bei Bedarf regeln, so ein Sprecher.

Die Behörden gaben am Nachmittag über die amtliche Warn-App NINA bekannt, dass Bürger aktuelle Informationen der MVV unter der Telefonnummer 0800/2901000 erhalten.