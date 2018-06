Stromausfall nach Sperrmüllbrand - Kinderheim vorsorglich geräumt

Anzeige

Mannheim.Nach einem Sperrmüllbrand ist es am späten Montagabend in Teilen des Stadtteils Rheinau zu einem Stromausfall gekommen - ein Kinderheim wurde vorsorglich geräumt. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 23 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache ein Haufen Sperrmüll, der sich in der Nähe eines Trafohäuschens der MVV befand, Feuer gefangen. Das Feuer griff nach Auskunft der Feuerwehr auf das Trafohäuschen über und sorgte in der gesamten Relaistraße sowie einigen anliegenden Seitenstraßen für einen Stromausfall.

Durch Bürger, die plötzlich im Dunkeln standen, auf den Vorfall aufmerksam gemacht, rückten Kräfte der Mannheimer Berufsfeuerwehr aus, um den Brand zu löschen. Da sich das Trafohäuschen direkt vor dem Familienzentrum des Schifferkinderheims befindet, mussten 20 Personen das Gebäude verlassen, bis das Feuer gelöscht werden konnte. Auch die Anwohner weiterer Gebäude wurden vorsorglich gewarnt. Zu Schaden kam jedoch keines der Wohnhäuser.

Da der Bereich, in dem der Strom ausgefallen war, auch zwei Altenheime betrifft, habe die Feuerwehr "sofort Kontakt zu den betroffenen Einrichtungen gesucht", jedoch festgestellt, dass hier keine Notlage bestehe. Auch die Techniker der MVV hätten, so ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen, "vorbildliche Arbeit geleistet, um die Menschen so schnell wie irgend möglich wieder mit Strom zu versorgen." Laut Polizeimitteilung ging um 0.18 Uhr wieder in sämtlichen Haushalten das Licht an.