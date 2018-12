Student entgeht Haftstrafe nur knapp

Wie viele Stunden reichen, um das Leben mehrerer Menschen vollkommen auf den Kopf zu stellen? Im Fall von Felix D. waren es rund zwei Stunden. Der 25-jährige Student musste sich gestern vor dem Mannheimer Amtsgericht wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in mehreren Fällen sowie Beleidigungen von Polizeibeamten verantworten. Er wurde zu einer Strafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Wie kam es dazu, dass ein junger Mann mit vorbildlichem Lebenslauf derartig brutale Taten beging?

Felix D. hatte nach eigenen Angaben eine „relativ glückliche und unbeschwerte Kindheit“ gehabt. Im März 2016 zog er aufgrund seines Studiums nach Mannheim. An die Nacht vom 6. auf den 7. April hat der Student seinem Verteidiger Steffen Lindberg zufolge nur noch „äußerst bruchstückhafte Erinnerungen“. Das soll nach Angaben der Rechtsmedizin an der Kombination aus Alkoholeinfluss von etwa zwei Promille und einem Antidepressivum liegen. Letzteres nehme der Angeklagte nach eigenen Angaben jeden Morgen zu sich. Die Sachverständige stellte eine Alkohol-Vergiftung fest und bescheinigte ihm eine eingeschränkte Schuldfähigkeit. „Eigentlich wollte ich nur auf eine Feier gehen“, so der Angeklagte. Gegen Mitternacht hatte der 25-jährige auf einer Party im Schneckenhof zunächst zwei andere Besucher angegriffen. Den einen trat er mehrmals in den Magen- und Schambereich, dem anderen schlug der Angeklagte eine volle Bierflasche über den Kopf.

Beamtin weiter in Behandlung

Als die Polizei eintraf, ging die „Tragödie“, so nennt es Anwalt Lindberg, jedoch erst richtig los. Felix D. beleidigte die Beamten unentwegt. Um ihn auf das Revier zu bringen, musste extra ein Transporter angefordert werden. Da er sich weigerte einzusteigen, wurden vier Polizisten benötigt, um ihn in den Transporter zu befördern. Zu diesem Zeitpunkt soll der Angeklagte ganz ruhig gewesen sein und sich im Wagen zusammengekauert haben. Als eine Polizistin die Schiebetür schließen wollte, drehte sich Felix D. blitzschnell um, grinste sie an und trat ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Staatsanwalt Tim Fischer spricht von einer „besonderen Brutalität“. Die Geschädigte, als Nebenklägerin am Prozess beteiligt, war sofort bewusstlos.

Als sie selbst von dem Geschehen berichtet, verliert sie für kurze Zeit die Fassung und weint. Sie leidet seit dem Vorfall unter einer Sichtfeldeinschränkung, hat immer wieder Kopfschmerzen und ist in psychologischer Behandlung. Dreieinhalb Monate lang war sie krankgeschrieben.

25-Jähriger zeige „ehrliche Reue“

Die Zeugen – vorwiegend Polizeibeamte – beschreiben den Angeklagten während des Vorfalls als sehr aggressiv und gewaltbereit. Gleichzeitig sei er jedoch durchgehend ansprechbar gewesen. Dem Angriff auf die Polizeibeamtin folgten weitere Tritte gegen zwei andere Polizisten, die Beleidigungen setzen sich noch auf dem Revier fort. Gegen 4.30 Uhr ging keine Gefahr mehr von ihm aus und er wurde entlassen.

Der Angeklagte zeigte seit der Tat „ehrliche Reue“, so die Staatsanwaltschaft und übernahm die Verantwortung für sein Handeln. Er setzte sich mittels seines Verteidigers für einen Täter-Opfer-Ausgleich ein, schrieb der Geschädigten einen Entschuldigungsbrief und zahlte ein Schmerzensgeld in Höhe von 25 000 Euro. Aus Sicht von Lindberg tat er „alles Menschenmögliche“ zur Wiedergutmachung. Außerdem trinke er seit dem Vorfall keinen Alkohol mehr und absolvierte ein Anti-Aggressions-Training.

Iris Lemmer, Vertreterin der Nebenklage, blieb in ihrem Plädoyer weit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft – diese verlangte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Lemmer erklärte im ausdrücklichen Interesse ihrer Mandantin, dass der Angeklagte nicht zu einer Haftstrafe verurteilt werden solle. Der Student sei „haarscharf an einer Freiheitsstrafe vorbeigeschrammt“, so Richter Reichhardt. Eine solche Tat habe er als Staatsmann bisher „selten wahrgenommen“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018