Studenten forschen selbstständig

Anzeige

Mannheim.Seit Anfang Februar erhebt ein Team aus Studierenden der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg eigenständig Daten im Rahmen einer klinischen Studie. „Das Projekt ist einzigartig, denn bisher ist in Deutschland noch nie eine Studie komplett selbstständig von Studierenden durchgeführt worden“, sagt Laura Pohl.

Pohl studiert im fünften Semester Medizin – bis zum Ersten Staatsexamen an der Medizinischen Fakultät Mannheim, jetzt an der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Zusammen mit ihrer Kommilitonin Julia Gsenger ist sie in Mannheim als „Local Lead“, also als lokale Ansprechpartnerin, für die sogenannte Patronus-Studie zuständig.

Patronus ist eine nicht-interventionelle Beobachtungsstudie mit Patienten, die sich aufgrund einer Krebs-Diagnose einem chirurgischen Eingriff im Bauchraum unterziehen mussten. Die Studie soll Aufschluss über mögliche Komplikationsraten nach den Operationen geben. An der multizentrischen Erhebung sind neben den Medizinstudierenden aus Mannheim auch Studierende von weiteren 16 Universitätskliniken beteiligt. Die Nachwuchsmediziner in Mannheim werden von Privatdozent Florian Herrle angeleitet, der als Oberarzt an der Chirurgischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim arbeitet.