Studenten für Nachhaltigkeit

Sie ist wegen einer Muskelerkrankung an den Rollstuhl gebunden. Kim Lumelius’ Alltag ist nicht immer einfach. Auch das Anziehen kann durchaus zur Herausforderung werden. Deshalb erleichtert ihr die von „Blauherz“ für Rollstuhlfahrer entwickelte Hose den Alltag enorm. Nicht nur aus diesem Grund entschied sie sich für das Modelabel: „Mir gefällt die Idee, dass ,Blauherz’ inklusiv arbeitet, und somit Menschen eine Chance gibt, die es auf dem Arbeitsmarkt schwieriger haben als andere“, erklärt die Reisebloggerin. „Blauherz“ ist nur eines von zahlreichen nachhaltigen Projekten, die die Initiative Enactus Mannheim in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt hat. Mit unternehmerischen Lösungen nachhaltig wirtschaftlichen Nutzen für Menschen in Not schaffen – das ist das Ziel der Gruppe von Studenten der Universität Mannheim.

In Deutschland gibt es viele Enactus-Initiativen, die jedes Jahr mit ihren erfolgreichsten Projekten bei den Deutschen Enactus-Meisterschaften gegeneinander antreten. Zum siebten Mal gewannen die Mannheimer Studenten in diesem Jahr den Wettbewerb und werden deshalb Deutschland bei den Enactus-Weltmeisterschaften im Silicon Valley in Kalifornien mit zwei ihrer Projekte vertreten.

Die Projekte

Als Lösung gegen die Verschlechterung der Bodenbedingungen durch Dünger und tropisches Klima in Uganda, kam das Projektteam von „ReSoil“ auf die sogenannte „Terra Preta“. Das ist eine Schwarzerde, bestehend aus Kohle, Pflanzenresten und Dung, die mehr Fruchtbarkeit für den Boden verspricht. „Mit Workshops wollen wir den Kleinbauern das nötige Fachwissen beibringen, so dass sie das Konzept auf lange Frist ohne uns weiterführen können“, erklärt Philipp Raab, der zusammen mit Alice Guong das Projekt leitet. „Der Effekt der ,ReSoil’ Erde wird mit jeder Anbauphase stärker und muss somit nicht saisonal, sondern nur alle zwei bis drei Jahre angewendet werden“, sagt der Student.

Neben „ReSoil“ zählt auch „Blauherz“ zu den wichtigsten Enactus-Projekten bei den Weltmeisterschaften. Das Modelabel wurde 2016 unter dem Namen „Clothing The Gap“ („Die Lücke bekleiden“) entwickelt. Das Wortspiel bezieht sich auf die Redewendung „Closing The Gap“ („Die Lücke schließen“), mit dem Ziel, die vorhandene Lücke in der Auswahl an Kleidung für Rollstuhlfahrer zu schließen. Das inklusive Modelabel beschäftigt zu mindestens 40 Prozent Menschen mit Handicap.

„Herkömmliche Hosen können für Menschen mit körperlichen Einschränkungen nicht nur beim Anziehen eine Herausforderung sein, sondern werden auf Dauer auch unbequem“, erklärt Projektleiter Sven Butz. Daher entwickelte das Projektteam eine Hose, die genau diese Probleme lösen soll – unter anderem hat die Hose einen Magnetverschluss, um das Öffnen und Schließen für Menschen mit motorischen Einschränkungen zu erleichtern. „Mir gefallen besonders die feinen Nähte und die fehlenden Gesäßtaschen, denn dadurch verhindert die Hose, dass sich beim Sitzen Druckstellen bilden“, freut sich Lumelius. Seit Anfang des Jahres wird „Blauherz“ ebenfalls von der Aktion Mensch mit jährlichen Zuschüssen gefördert, worauf das Team besonders stolz ist.

Laut Butz unterscheidet die Kundennähe „Blauherz“ von anderen Modelabels: „Kunden mit speziellen Wünschen haben auch die Möglichkeit, selbst in unsere Nähwerkstatt zu kommen und sich die Hose anpassen zu lassen.“ Davon ist auch Lumelius überzeugt, denn herkömmliche Hosen muss sie sich immer eine Nummer größer kaufen, damit sie beim Sitzen an der Hüfte nicht drücken. Dann muss sie sie aber an den Beinen umnähen.

Kundennähe ist wichtig

Warum sich nun die Initiative bei den nationalen Meisterschaften durchsetzen konnte, erklärt Alice Guong folgendermaßen: „Beide Projekte sind etwas Langfristiges, woran wir schon seit über drei Jahren arbeiten. Da wir manche Projektphasen bereits abgeschlossen haben, können wir schon Ergebnisse und gesellschaftliche Auswirkungen vorweisen.“

Das Besondere an den Enactus- Projekten: Die Arbeit ist für die Studenten ehrenamtlich: „Wir verdienen damit kein Geld. Das, was wir damit verdienen, ist Spaß und Erfahrung. Das ist eine Herzensangelegenheit“, sagt Butz. Auch Kim Lumelius rechnet das den Studenten hoch an: „Ich finde es total beeindruckend, dass sie sich, obwohl sie selbst nichts mit dem Problem zu tun haben, trotzdem dafür einsetzen, um Menschen wie mir den Alltag zu erleichtern.“

