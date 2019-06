Studenten singen für guten Zweck

Zum achten Mal in Folge veranstalten die Spirit Singers – der Chor der Katholischen Hochschulgemeinde Mannheim – das Benefizkonzert „Harmony for Charity“. Am Sonntag, 23. Juni, erklingen ab 16 Uhr in der Neckarauer Matthäuskirche in der Rheingoldstraße Stücke aus Klassik, Pop und Gospel. Der Eintritt ist frei und Spenden sind willkommen. Der Erlös kommt einer sozialen Einrichtung der Region zugute. Der Chor, der größtenteils aus Studierenden der Universität und der Hochschule besteht, tritt wegen seiner großen Stilbreite nicht nur in Gottesdiensten auf. Auch für Feierlichkeiten an der Uni wird das Ensemble gebucht. Im Repertoire der Spirit Singers finden sich geistliche Werke aus Barock und Klassik, moderne Popsongs wie auch Gospels. Die Chorproben finden immer donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr in der KHG-Kapelle in D 6, 15) statt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019