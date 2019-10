Studentin ist die millionste Nextbike-Nutzerin

Volkhard Malik (v.l.), Alexandra Flöter und Onur Semerci. © VRN

Seit 2015 rollen die blauen Mietfahrräder durch Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie 14 weitere Städte – jetzt hat Nextbike den einmillionsten Nutzer gezählt. Mit Studentin Alexandra Flöter wurde am Freitag eine regelmäßige Nutzerin des Fahrradangebots der Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) ausgezeichnet. Geschäftsführer Volkhard Malik überreichte an der Nextbike-Station in der Kurpfalzstraße gegenüber des Schlosses eine RadCard-Jahreskarte und einen Blumenstrauß. Nach mehr als vier Betriebsjahren steigen die Nutzerzahlen von Nextbike nach wie vor, teilt der VRN mit. 2018 wurden 40 Prozent mehr Menschen erfasst, die ein Fahrrad ausgeliehen haben, als noch 2017. „2019 zeichnet sich ein neuerlicher Ausleihrekord ab.“

Mehr als 230 Stationen

Alexandra Flöter nutzt die Leihfahrräder vor allem in Kombination mit Bussen und Bahnen. Auf die blauen Drahtesel steigt sie um, wenn sie morgens von zu Hause zur Vorlesung an die Uni fährt oder sich am Nachmittag mit Freunden trifft. Eine halbe Stunde radelt Flöter dann kostenlos. Nextbike kooperiert dafür mit Hochschulen in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Worms: CampusBikes nennt sich das Projekt. „Die Zusammenarbeit ist ein voller Erfolg“, sagt Projektleiter Onur Semerci.

Auch im Fuhrpark von Nextbike ist derzeit Bewegung: In Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Kaiserslautern sind mittlerweile 400 Nextbikes der neuesten Generation, die mit einem Bordcomputer ausgestattet sind, verfügbar. Damit steigt die Zahl der Leihfahrräder auf mehr als 1600 an mehr als 230 Stationen an, teilt der Verkehrsverbund mit. Die neuen Räder verfügen über GPS-lokalisierbare Rahmenschlösser, die sich bei der Ausleihe automatisch öffnen. Alle bisherigen Nextbikes sollen ab Herbst Schritt für Schritt mit diesen neuen Schlössern ausgestattet werden. red/lok

