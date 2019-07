Studien über Schach als Therapiehilfe

In zwei wissenschaftlichen Studien untersucht ein Team an Forschern, ob ein ergänzendes schachbasiertes kognitives Training bei der Behandlung von Suchterkrankungen hilft. Sabine Vollstädt-Klein, Leiterin der Arbeitsgruppe „Neuroimaging (übersetzt: Bildgebung des zentralen Nervensystems) abhängigen Verhaltens“ am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim möchte dabei herausfinden, ob sich Schach als ergänzendes Therapieangebot bei suchtkranken Patienten positiv auf die Behandlung auswirkt und zu messbaren Veränderungen im Gehirn führt.

Spielerisches Training

Der Einsatz von therapeutischem Schach unterscheidet sich vom klassischen Schach. Daher müssen die Teilnehmer keine guten Schachspieler sein. Es handle sich vielmehr um ein schachbasiertes kognitives Training, das in einer Gruppentherapie angewendet wird.

Dabei wird mit einem Demo-Brett gearbeitet, auf dem Schachpositionen zu sehen sind. Im Laufe einer Sitzung wird jeder Patient gebeten, eine Aufgabe an diesem Brett zu lösen. „Das schachbasierte kognitive Training ist gerade für suchtabhängige Patienten interessant, da vermutlich genau die Gehirnbereiche gestärkt werden, die bei Abhängigkeitserkrankungen stark beeinträchtigt sind“, sagt Vollstädt-Klein.

Wirkmechanismen identifizieren

Die Forscherin erhofft sich dabei, die neurobiologischen und neuropsychologischen Wirkmechanismen zu identifizieren. Da die Therapie bei Betroffenen Gehirnregionen stärken soll, die für die Entscheidungsfindung und Kontrolle wichtig sind, ist die Vermutung der Forscher, dass sich so auch die Rückfallquote bei Suchtpatienten vermindern lässt. Das treffe vor allem bei alkohol- und nikotinabhängigen Patienten zu, die stark rückfallgefährdet seien.

Schachbasiertes kognitives Training hat nach Ansicht von Forscherin Vollstädt-Klein zudem den Vorteil, dass es im Gegensatz zu anderen kognitiven Trainings oft als weniger langweilig empfunden wird. Zudem können Patienten das Spiel in ihrer Freizeit weiter spielen. Sollte sich die Wirksamkeit des ergänzenden Schachtrainings bestätigen, könne dies künftig breiter angeboten werden. eaw

