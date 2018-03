Studieren auf Probe

Anzeige

Mannheim.Arbeitsagenturen, Hochschulen und Universitäten informieren über das Studium in der Metropolregion. Welches Studium passt zu mir? Wie ist das Studium aufgebaut? Wie bewerbe ich mich? Das sind Fragen, auf die Studieninteressierte bei den Orientierungstagen Antworten bekommen. Vom 9. bis zum 23. März informieren Universitäten, Hochschulen und Arbeitsagenturen über die verschiedenen Studienangebote in der Region.

Unter dem Motto „Startschuss Orientierung“ beginnen die Orientierungstage am Freitag, 9. März, mit einem Informationstag. Dieser findet von 16-19 Uhr in der Agentur für Arbeit in Mannheim (M 3a, 68161 Mannheim) statt. 22 Hochschulen aus der Region werden vertreten sein und über ihr Angebot informieren. Zudem gibt es Vorträge zu den Themen „Wege zur Studienentscheidung“, „Bewerbung und Zulassung – worauf kommt es an“ und „Studienorientierung für Eltern“. Berater der Arbeitsagenturen sollen zudem helfen, berufliche Interessen und Fähigkeiten zu erkunden.

Im Folgeprogramm vom 10. bis 23. März laden die Universitäten Mannheim und Heidelberg dazu ein, sich vor Ort ein Bild von den verschiedenen Studienfächern zu machen. So findet an der Universität Mannheim am 10. März ein Studieninformationstag statt und in der Folgewoche (12. bis 16. März) haben Studieninteressierte die Möglichkeit, im Rahmen eines Schnupperstudiums an regulären Vorlesungen teilzunehmen. An der Universität Heidelberg gibt es Informationsvorträge zu den einzelnen Studienfächern. Auch die Arbeitsagenturen bieten im Folgeprogramm weitere Veranstaltungen und Vorträge.