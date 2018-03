Studieren, reisen, Polizistin werden

Anzeige

Die Augen sind weit offen, der Blick nach oben gerichtet – um die schwarzen Letter lesen zu können, die ihnen verraten, wo sie sich gerade befinden. „Sind wir schon dran vorbeigelaufen?“ Die 16-jährige Hannah ist sich nicht sicher. Sie ist mit ihren Klassenkameradinnen Leandra und Caroline auf der Berufsmesse „Jobs for Future“, übersetzt heißt das etwa „Berufe für die Zukunft“, in der Maimarkthalle unterwegs. Ein bisschen planlos irren sie durch die Gänge. Auf der Suche nach einem bestimmten Stand, an dem sich Leandra über ein Biologiestudium informieren kann.

Mehr als 40 000 Besucher erwartet Die Berufsmesse „Jobs for Future“ gibt es seit 2001 in der Maimarkthalle. Sie ist mit rund 340 Ausstellern die größte Messe dieser Art in Süddeutschland.

die größte Messe dieser Art in Süddeutschland. 2017 zählten die Veranstalter 44 000 Besucher . Auch dieses Jahr rechnen sie mit einem ähnlichen Andrang. Laut Julia Rubsamen von der Mannheimer Ausstellungs-GmbH bleibt diese Zahl konstant.

. Auch dieses Jahr rechnen sie mit einem ähnlichen Andrang. Laut Julia Rubsamen von der Mannheimer Ausstellungs-GmbH bleibt diese Zahl konstant. Neben den Ausstellern gibt es dort auch Vorträge zu unterschiedlichen Themen . Infos dazu gibt es unter www.jobsforfuture-mannheim.de

. Infos dazu gibt es unter www.jobsforfuture-mannheim.de Die Messe hat noch bis Samstag geöffnet. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Im kommenden Jahr machen die drei Elftklässlerinnen ihr Abitur. Was sie einmal werden will, weiß Hannah noch nicht. „Wahrscheinlich irgendetwas, das mit Gesundheit zu tun hat“, sagt sie. Aber davor will sie erst einmal weg. Au Pair oder „Work and Travel“ – also entweder als Kinderbetreuung für eine Familie im Ausland arbeiten oder reisen und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Auch darüber informieren Organisationen auf der Messe. Die Freundinnen tragen bereits jeweils eine Papiertasche mit dem Logo eines dieser Anbieter mit sich. „Die haben mir wirklich viele Infos darüber gegeben. Aber ob es dann wirklich dieser Anbieter wird, weiß ich noch nicht“, erzählt die 16-Jährige.

Suche nach dem richtigen Stand

Endlich gefunden. Der Schritt der 17-jährigen Leandra wird schneller. Geradeaus auf einen Stand zu. „Was kann ich mir unter ,Biologielaborantin’ vorstellen?“, fragt sie die Frau hinter dem Tresen. Eine Berufsausbildung, betrieblich. „Wie lange dauert das in etwa?“ Drei Jahre. Aber eine reine Ausbildung reicht Leandra nicht. Sie möchte studieren. Vielleicht in Heidelberg. „Am liebsten wäre mir aber eigentlich Kiel. Da könnte ich nämlich Meeresbiologie studieren.“ Also geht die Suche weiter. Sie bleiben bei verschiedenen Universitäten und Hochschulen stehen, lesen sich die angebotenen Studiengänge durch, schauen in Broschüren.