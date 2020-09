Studium begleitend zum Beruf

Zehn Bachelor- und Masterstudiengänge bietet die private FOM Hochschule für Ökonomie und Management im bevorstehenden Wintersemester in Mannheim an. Eine kurzfristige Einschreibung für ein berufs- oder ausbildungsbegleitendes Studium sei noch möglich, so die FOM in einer Mitteilung. Mit 55 000 Studierenden an 32 Standorten sei man die größte private Hochschule Deutschlands. In Mannheim starten zum Wintersemester die staatlich anerkannten Bachelor-Studiengänge Business Administration, Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie sowie Wirtschaftsinformatik. Daneben stünden für Studieninteressierte mit einem ersten Hochschulabschluss sieben verschiedene Master-Studiengänge zur Auswahl, unter anderem Wirtschaftsingenieurwesen und IT-Management. Wegen der Corona-Pandemie setzt die FOM auf eine Kombination aus Präsenzlehre und digitalen Lehrformaten. Fragen beantwortet die Mannheimer FOM-Leiterin Katrin Martin: katrin.martin@fom.de.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020