Studium zum Ausprobieren

Welche Studienmöglichkeiten gibt es, welche Berufswege stehen damit offen: Auf diese Fragen will die Hochschule Mannheim in der kommenden Woche Auskunft geben. Am Donnerstag, 5. April, lädt die Einrichtung interessierte Schüler zur Studienberatung ein. Alle Studiengängen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Gestaltung oder Sozialwesen an der Hochschule werden an dem Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr vorgestellt.

Professoren können bei der Veranstaltung gezielt nach Studieninhalten und Berufsperspektiven oder Studierende über die Studiensituation an der Hochschule befragt werden. Daneben werden Führungen durch Institute und Labore, Kurzvorträge sowie Schnuppervorlesungen angeboten. Eine Anmeldung für die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen ist nicht nötig.

Mehr als 80 Angebote

Bis zum 30. April können Schüler zudem immer wieder Schnuppervorlesungen an der Hochschule Mannheim besuchen. Insgesamt stehen in jeder Woche in allen neun Fakultäten über 80 Angebote zum Hineinschnuppern zur Auswahl. Fragen und Anmeldung per E-Mail unter schnuppervorlesung@hs-mannheim.de. bro