Anke Philipp Lokalredakteurin

Nord, Ost, Süd Mitte: Alle Mannheimer Stadtteile finden zurzeit nur noch auf einer Seite im „Mannheimer Morgen“ Platz. Die Fäden hält in der Redaktion an der Dudenstraße zurzeit Anke Philipp zusammen. Wo ansonsten viele Termine koordiniert und Themen bearbeitet werden, stapeln sich Absagen von Veranstaltungen, kommen Hilferufe von Vereinen, Künstlern, Selbstständigen an. Viele wollen am Telefon einfach reden, sich austauschen, Zuwendung erfahren. Wir von der Redaktion hören zu, beraten, entwickeln Ideen, sprechen Mut zu. Auch unseren freien Mitarbeitern, die jetzt besonders unter den vielen Absagen leiden, da sie sonst über viele Veranstaltungen berichten. „Dass meine Zeitung weiter erscheint, ist für mich ein ganz wichtiges Stück Normalität in der Krise“, so eine Leserin dieser Tage. Genau dafür werden wir uns weiter einsetzen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020