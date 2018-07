Stürmische Entwicklung

Anzeige

Als Anfang der 1960er Jahre Abiturienten der geburtenstarken Jahrgänge die Universitäten stürmten und das Fach Medizin eine enorme Anziehungskraft ausübte, kam angesichts überfüllter Hörsäle die Idee auf, auch kommunale Großkrankenhäuser in die Ausbildung des Ärztenachwuchses einzubeziehen. Und so verwandelte sich das „Städtische“ (wie Mannheimer ihr Krankenhaus am Theodor-Kutzer-Ufer nannten) in ein Uni-Klinikum. Die 1964 gegründete Fakultät – zunächst für Klinische Medizin, inzwischen mit Vorklinik und vollem Lehrprogramm – erwies sich als Erfolgsgeschichte. Davon kündet der im Herbst 2006 gestartete Modellstudiengang „MaReCuM“ („Mannheimer Reformiertes Curriculum für Medizin“), dessen Studierende bei den bundesweit einheitlichen Prüfungen seit Jahren Spitzenergebnisse erzielen. Zu welcher Uni gehört die Medizin-Fakultät Mannheim? Gesucht wird der Name der Stadt. wam