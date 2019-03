Sturmschäden in der ganzen Stadt

„Hier ist die Hölle los, das Telefon steht keine Minute still!“ So wie bei Natascha Götze vom gleichnamigen großen Dachdeckerbetrieb auf der Rheinau waren gestern, am Tag eins nach dem großen Sturmtief „Eberhard“, an vielen Stellen noch Auswirkungen der massiven Schäden zu spüren. Bis spät in die Nacht hatten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) viel zu tun, am nächsten Morgen dann die Handwerker.

„Von uns sind alle Mitarbeiter unterwegs – zehn Autos“, so Natascha Götze. „Wir sind heftig am Rödeln“, meldete ebenso eine Mitarbeiterin der Feudenheimer Firma Heller Bedachungen. „Bei uns hört das Telefon nicht auf“, sagte gleichfalls Dachdeckergeselle Günther Fröhlich von der Firma Körber.

„Große Anspruchshaltung“

Anders bei Gartenbaubetrieben: „Bisher kaum“ Anrufe gab es bei Jochen Seitz vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Straßenheim. Gerade mal zwei Aufträge gingen bei Christoph Bahner von „Bahner Baumpflege“ ein. „Aber erfahrungsgemäß rufen die Leute später an“, weiß er. Und er wird auch auf viele seiner Kunden zugehen: „Ab Windstärke acht muss man Bäume kontrollieren, dass die Stämme keine Risse abbekommen haben und dann gefährdet sind.“

Und nicht nur mit Windstärke acht brauste „Eberhard“ über die Region – teilweise wurde sogar Windstärke zwölf erreicht. Entsprechend heftig waren teilweise die Schäden. In Neckarau brach ein Kamin ab, stürzte auf das benachbarte Mehrfamilienhaus, durchschlug das Dach und brach einen Dachsparren. In der Nähe vom Rosengarten bei einer radiologischen Arztpraxis wurde eine große Schaufensterscheibe mit mehr als 15 Quadratmetern durch das Unwetter zerstört. „Wir mussten es mit Notverschluss durch Kantholz und Platten sichern“, so die THW-Ortsbeauftragte Nicole Dudziak.

Das THW gab Vollalarm, also die höchste mögliche Alarmierungsstufe für alle Ehrenamtlichen, worauf insgesamt mehr als 30 Kräfte abrückten und für mehr als fünf Stunden beschäftigt waren. In Neckarau mussten sie etwa eigens einen neuen Holzunterbau errichten und dann das Dach mit Folie abdecken.

Auch auf dem Lindenhof an der Rheindammstraße wurde ein Dach abgedeckt, ebenso an einem Haus an der Ecke Rheindamm-/Rheinvillenstraße, an der Columbusstraße deckte eine Böe gleich mehrere Dächer ab und die B 36 in Höhe Fahrlachtunnel wurde wegen eines losen Industriedachs zeitweise gesperrt.

Betroffen waren ebenso die Reiss-Engelhorn-Museen. Hier lösten sich durch den Sturm Blechteile von der Dachumrandung des Museums Weltkulturen in D 5 und stürzten in Richtung E 5 hinab. Außerdem drückte eine Böe die Eingangstür zu diesem Museumsgebäude auf, hier hat die Glasscheibe Schaden genommen. „Aber es sind weder Besucher noch Exponate zu Schaden gekommen“, so das Museum.

Verletzte gab es nach Angaben der Polizei in ganz Mannheim nicht – aber unzählige umgestürzte Bäume, abgerissene Äste, weggewehte Schilder, lose Dachziegel, wegbrechende Gebäudeteile. Bis 1 Uhr in der Früh waren wegen des Orkans an mehr als 170 Stellen im Stadtgebiet die Besatzungen aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr und die Ehrenamtlichen aller acht Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr im Großeinsatz – insgesamt 155 Männer und Frauen. Zeitweise waren alle sechs verfügbaren Drehleitern unterwegs.

Gestern Morgen gingen bei der Feuerwehr weitere Anrufe ein. „Die Firmen nehmen ihren Betrieb auf, da sehen viele Leute erst die Schäden“, so Thomas Näther vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Allerdings sei die Feuerwehr nur dazu da, eine akute Gefahr zu beseitigen – nicht für Reparaturen, „auch wenn es da manchmal eine große Anspruchshaltung gibt“, wie Thomas Näther vom Führungsdienst der Feuerwehr kritisch bemerkte.

„Noch viel Glück“ hatte der Luisenpark, so die Gärtnerische Leiterin Ellen Oswald: „Es sind zwar ein paar oberarmdicke Äste abgebrochen, aber keine ganzen Bäume“, atmete sie auf. Im ganzen Park, der während des Sturms gesperrt wurde, seien aber kleine Äste verstreut. „Das haben unsere Gärtner gleich heute früh aufgeräumt, den Rest erledigen die Störche“, sagte sie. Die Stadt war gestern „noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen“, hieß es. Auf den Friedhöfen gab es vier entwurzelte oder geknickte Bäume.

