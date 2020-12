Sturz nach Zusammenstoß

Leicht verletzt hat sich ein 17-jähriger Roller-Fahrer bei einem Unfall in der Oststadt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr ein 47-Jähriger am Donnerstag kurz vor 18 Uhr von der Erzbergerstraße kommend mit seinem Auto auf der Karl-Ludwig-Straße. An der Kreuzung zur Augustaanlage, so die Polizei, missachtete er die Vorfahrt der 17-Jährigen, der auf der Augustaanlage stadteinwärts unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt Schürfwunden. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein stark beschädigter Roller musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. pol/bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020