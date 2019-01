Suchaktion nach Kind in See

Taucher steigen ins eiskalte Wasser, ein Hubschrauber kreist über dem See im Süden der Stadt, der von Scheinwerfern hell erleuchtet wird: Zahlreiche Einsatzkräfte haben gestern Abend nach einem Kind gesucht, nachdem Zeugen gemeldet hatten, es sei im teilweise zugefrorenen Pfingstbergweiher eingebrochen. Erst Stunden später dann Entwarnung durch die Polizei: „Wir gehen nicht davon aus, dass sich ein Kind im Wasser befindet“, sagte Sprecher Dennis Häfner um kurz nach 20 Uhr.

Mehrere Zeugen wollten am späten Nachmittag um kurz nach 17 Uhr beobachtet haben, wie ein Junge im Eis eingebrochen sei. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Die Polizei löste daraufhin einen Großeinsatz aus: Zehn Rettungstaucher der DLRG und der Feuerwehr gingen trotz eiskalter Temperaturen ins Wasser, um den Weiher abzusuchen. Ein Polizeihubschrauber überflog den See und dessen Umfeld mit einer Wärmebildkamera. Die Berufsfeuerwehr war zudem im Einsatz, um das Gelände auszuleuchten und die Suchaktion zu ermöglichen. Auch Rettungskräfte und ein Notarzt wurden zum See gerufen.

Wegrennende Kinder gesehen

Die Suche aber blieb erfolglos. Bei weiteren Befragungen der Zeugen zeigten sich laut Polizei dann Widersprüche. Zudem habe keine Familie ein Kind als vermisst gemeldet. „Wir gehen davon aus, dass wirklich Kinder am und auf dem Eis gespielt haben“, sagte der Polizeisprecher am Abend. An einer Stelle sei das Eis auch gebrochen, es sei aber niemand unter das Eis geraten. Zeugen hätten zudem wegrennende Kinder beobachtet. Weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei melden unter Tel. 0621/174-33 33. bro

Info: Mehr Bilder unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019