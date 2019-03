Suche nach künftigen Azubis

Acht Mannheimer Firmen und die Stadtverwaltung öffnen am Freitag, 5. April, und am Tag danach ihre Tore. Dies wortwörtlich: Die Arbeitgeber möchten vor Ort jungen Menschen im Rahmen der Ausbildungsbörse „Mach dich startklar Mannheim“ zeigen, was dort gelernt werden kann – und dabei können sie gleichzeitig „Betriebsklima schnuppern“. Ein Kooperationspartner ist dabei die Agentur für Arbeit, der Medienbeauftragte Gerhard Grieshaber betonte gestern bei der Pressekonferenz: „Der Übergang von Schule zu Beruf verlangt heutzutage mehr als früher, es gibt scheinbar unendliche Möglichkeiten an Ausbildungen.“ Für mehr Klarheit stehen bei den Aktionstagen erfahrene Berufsberater der Agentur für Arbeit bereit. In den Betrieben könnten die jungen Leute „den einen oder anderen Handgriff erproben“.

Zweiter Kooperationspartner ist die IHK: Harald Töltl, Geschäftsführer Berufsbildung, erklärte, dass es für bestimmte Ausbildungen oder Firmen kaum Azubis gebe, weil diese wenig bekannt seien. Und Eltern hätten oft ein falsches Bild von der aktuellen Berufsausbildung. Sein Tipp: Die IHK habe auf ihrer Homepage einen Eignungstest, der die Nutzer gleich zu für sie passenden Ausbildungsangeboten in Firmen der Region führe.

Zwar waren gestern Vertreter aller teilnehmenden Firmen und der Stadtverwaltung dabei, es sprach jedoch nur Steffen Grimm, Leiter des Bereichs Personal bei den Verkehrsbetrieben RNV: Es sei für das Unternehmen schwierig, motiviertes Personal zu finden. Deshalb müsse man neue Wege gehen. Die Ausbildungsbörse sei ein „praxisorientiertes Format“, bei der RNV gebe es beispielsweise einen Fahrsimulator: „Da kann ein Kindheitstraum vom eigenen Fahren einer Straßenbahn in Erfüllung gehen.“

Beim Fahrzeughersteller Daimler (8600 Beschäftigte in der Region) werden Infos zu fünf Studiengängen und sieben Ausbildungen geboten. Die Azubis lernen dabei auch online und arbeiten mit speziellen Programmen an Lernstationen.

Beim nach eigenen Angaben weltgrößten Landmaschinenhersteller John Deere erläutern eigene Auszubildende und Studenten der Dualen Hochschule jungen Leuten die Anforderungen für den Berufseinstieg – gezeigt wird dies auch an Werkbänken und Maschinen. Der Pharmakonzern Roche organisiert ein buntes Programm: Eine „Laborrallye“, Basteln an Computern, es darf an Geräten geschraubt und selbst Salbe abgefüllt werden. Auch Roche bietet sowohl Ausbildungen als auch duale Studiengänge an.

Bunt geht es beim Farbenhersteller Brillux zu: Musterplatten können lackiert und Farben gemischt werden. Zu Ausbildungen in den Bereichen Logistik und Verkauf sowie zum berufsbegleitenden Studium wird informiert. Beim Großkraftwerk GKM geht es ebenfalls praxisnah zu: Mechaniker zeigen Fräs-, Dreh- und Bohrtechniken, und Industriekaufleute geben Auskunft. Auch beim Fahrzeughersteller Caterpillar, dem Hygiene- und Gesundheitsunternehmen Essity und in der Stadtverwaltung erhalten die jungen Leute reichlich Informationen.

