Suche nach Perspektiven

Ein neues Programm zur Berufsorientierung bietet die Erzdiözese Freiburg jungen Erwachsenen ab Herbst an: Junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren haben im sogenannten „Mannheimer Orientierungsjahr“ neun Monate lang Gelegenheit, sich in unterschiedlichen Bereichen zu engagieren, sich persönlich zu entwickeln, in der eigenen Spiritualität zu wachsen und sich zugleich beruflich zu orientieren.

Das Programm ist eine Art Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), das auf vier verschiedene Einsatzbereiche in Mannheim und Heidelberg unterteilt ist. Dabei stehen neben dem Freiwilligendienst auch Bildungszeiten sowie weitere Elemente wie das Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft, gemeinsame Exkursionen und Mentoring im Fokus.

Christliche Botschaft

Laut Mitteilung des Erzbischöflichen Ordinariats wenden sich das Orientierungsjahr an Frauen und Männer, die nach Richtung und Perspektive für ihr Leben suchen und die christliche Botschaft dafür zur Orientierung nutzen. Bildungsreferentin Stefanie Wild: „Mir ist es persönlich wichtig, dass wir die jungen Leute begleiten und vor allem auch in ihrer Persönlichkeit stärken.“ Vorbild für das Mannheimer Angebot ist das seit 2014 bestehende Freiburger Orientierungsjahr. Für die im Oktober beginnende Orientierungszeit kann man sich bis Mitte August bewerben. tan/red