Das Lebensgefühl ändert sich, wenn ich statt einiger Weinflaschen viele Hipp-Gläschen zum Altglas bringe. Traurigen Herzens habe ich mit Baby und Frau den Jungbusch verlassen, um in Hirschberg Pfarrer zu werden und dort ein ganz anderes Leben zu beginnen – und darauf freuten wir uns. Sie alle kennen die Frage, wenn Veränderungen eingetreten sind: „Und? Wie geht es dir jetzt?“ Bei der Antwort wähle ich dann gewöhnlich zwischen Höflichkeiten und nachdenklichen Sätzen – je nachdem, wer mich fragt.

Die Suche nach Zufriedenheit scheint mir zumeist an erfüllbare Ziele gebunden zu sein: sorgenfreies Leben, eine gewisse finanzielle Absicherung, berufliche Erfüllung, das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, und Lebensfeuer spüren. In den weit verbreiteten Lebensratgebern finde ich zwei Meinungen vorherrschend: Mache dich von all diesen Erwartungen frei, erreiche im besten Fall das Nirwana! Oder: Verwirkliche dich selbst, erkenne deine Fähigkeiten und hole das Beste aus dir heraus! Da es nach meinen Erfahrungen den wenigsten gelingt, eine dieser Anweisungen konsequent umzusetzen, folgt daraus keine eindeutige Zufriedenheit.

Kind bedeutet Verantwortung

Mein halbjähriger Sohn hat mir eine andere Zufriedenheit eröffnet. „Leben mit einem Kleinkind ist Ethikunterricht“, sagte unser Kinderarzt mit vertrauenerweckender, erfahrener Miene. „Ja“, denke ich, „er hat Recht.“ Das kleine Kind drängt mir den ganzen Tag verantwortungsvolles Handeln auf. Wir Eltern müssen dauernd Unaufschiebbares leisten, für das es kein Lehrbuch gibt, sondern nur das eigene Besinnen auf richtiges Leben – kein berechnendes oder auch nur berechenbares Handeln. Alles erfolgt aus der Liebe zu der kleinen Existenz: unzählige Handgriffe, Gefühle und Planungen.

Diese elementare Abhängigkeit des Kindes von mir erfordert mein Bestes. Es werden dafür kein Geld oder ehrenvolle Auszeichnungen verteilt. Der normale Tag wird zum besonders anspruchsvollen Selbstzweck. Die Frage nach Zufriedenheit: Wie geht es dir jetzt? War es in der Stadt besser als auf dem Land? Wo kannst du dich besser selbstverwirklichen? Solche Fragen erhalten dadurch beigeordnete Wichtigkeit.

Ganz selbstverständlich bekommt das Leben eine weitere, sinnvolle Dimension. Als junger Vater habe ich den Verdacht, dass das gerade durchlebte Lebensgefühl nie ganz vergessen werden kann. Damit schließe ich nicht aus, dass Zufriedenheit auch auf ganz andere Weise erreicht werden kann.

Keine Erklärung nötig

Lebensprozesse lassen sich nun mal nur schwer in klare Begriffe fassen. Mein Sohn vermittelte ohne Worte: Zufriedenheit gründet sich nicht auf selbsterkannte Eigenschaften, sondern auf das liebevolle Miterleben meiner Umgebung.

Leider ist Kindererziehung weltweit und auch kirchlich nicht allein sinnstiftend, sondern immer wieder von grausamen Fehlern gezeichnet. Die eigene Prägung ist nicht nur Zierde. Woher kann die kommen? Die jesuanische Forderung „Lasset die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes . . .“ wirkt auf mich. Ihr ihr schwingt eine ganz selbstverständliche Zufriedenheit im Miterleben der Kinder ohne große Erklärungen.

Pfarrer Friedel Goetz

Kirchengemeinde

Hirschberg-Großsachsen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019