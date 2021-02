Mannheim.Ein Vater, der Heroin spritzt. Eine Mutter, die trinkt. Wenn ein Elternteil an einer Sucht leidet, leiden immer auch die Kinder mit. Auf ihre Situation will eine bundesweite Aktionswoche aufmerksam machen, die am Sonntag gestartet ist. In Mannheim gibt es ein gut funktionierendes Hilfsnetzwerk für Mädchen und Jungen aus Suchtfamilien, wie Vertreter entsprechender Einrichtungen betonen.

