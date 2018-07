Südafrikanisches Musical in der Epiphaniaskirche

Anzeige

Ein Musical mit südafrikanischen Chorsängern wird in der Feudenheimer Epiphaniaskirche aufgeführt. „Amandla“ dreht sich um eine junge Frau, die als Kind mit ihrer Mutter während der Apartheidzeit ausgewandert ist. Nun besucht sie als Erwachsene ihre Heimat. Für die Vorstellung am Freitag, 13. Juli, 19.30 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem dt. Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Musical“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Wer kein Glück hat: Karten für 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) gibt es per Mail an imbongi@t-online.de. sma (Bild: Lennartz)