Südamerika-Flair in Musikbibliothek

Der große Sommerflohmarkt der Musikbibliothek verbreitet am Samstag, 4. Juli, 10 bis 14 Uhr, im Dalberghaus (N 3,4) südamerikanisches Flair. Die Besucher können in Büchern und Zeitschriften aus dem Musikbereich, in Noten, CDs, DVDs und Schallplatten stöbern. Dazu erklingen Tango- und Bossa-Nova-Rhythmen, argentinische Vidalas und Folkmusik aus den Anden – schwungvoll interpretiert von Alfred Baumgartner. Coronabedingt gibt es eine Zugangsbeschränkung, das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: Tel. 0621/293-8900 oder E-Mail an stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. bhr

