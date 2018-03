Südländisch-karibische Musik mit kraftvollem Gesang

Anzeige

Die Band des Mannheimer Musikers Zio spielt südländische-karibische Offbeat-Musik mit urbanem Klang. Die Texte auf Deutsch mit vereinzelt italienischen Einflüssen stammen größtenteils aus seiner Feder. Musikalisch liefern Holz- und Blechbläser einen unverwechselbaren Sound und die Gitarren, das Keyboard und die Drums untermalen dabei den kraftvollen Gesang von Zio und seinen Background-Sängerinnen. Ein Jahr lang war Zio nach seinem ausverkauften Albumdebüt im Capitol mittlerweile auf Tour. Zusammen mit seiner Band wird er nun alte, aber auch neue Songs aus dem Bereich Reggae, Dancehall, Ska und Pop präsentieren. Auch dieses Mal werden Gäste die Bühne betreten, um an der Seite von Zio das Capitols in eine ganz besondere Atmosphäre zu hüllen. Als Vorband gastiert niemand Geringerer als Cris Cosmo. Der „Mannheimer Moren “ verlost für das Konzert von Zio am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr, im Capitol dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has (BILD: capitol)