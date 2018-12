„Süß, wie sich die Kinder freuen“

Bis zu 160 Kinder schauten täglich für mehrere Stunden vorbei – die evangelische Jugendkirche auf dem Waldhof wurde zu einer Art Ferienlager. Zwei Wochen lang war das Gotteshaus Treffpunkt zum Essen, Basteln und Spaß haben. Zwar richtet sich die Kinder-Versperkirche generell an Jungen und Mädchen aus Familien, deren finanzielle Situation schwierig ist. Eingeladen werden aber komplette Schulklassen aus Grund- und Förderschulen, damit kein Kind stigmatisiert wird. Gestern endete das Programm.

Waldweg mit Quiz

„Die Kinder-Vesperkirche erfüllt eine sozialpolitische Botschaft. Der jährliche Armutsbericht ist vielsagend, Armut wirkt sich auf die Bildungschancen aus und ist für die Kinder eine große emotionale Belastung“, sagt Dekan Ralph Hartmann. „Oft kommen Kinder ohne Frühstück in die Schule und haben Hunger, sie leben in einer zu kleinen Wohnung ohne Rückzugsmöglichkeiten. Sogar Eltern, die arbeiten gehen und zusätzlich Hartz IV bekommen, haben finanzielle Probleme, da die Wohnungen teuer sind.“

Um den Kindern Zuwendung zu zeigen, gibt es Projekte wie die Kinder-Vesperkirche, die von vielen Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen unterstützt wird. Einer dieser Partner ist das Spielmobil Mannheim. „Wir verwandeln jedes Jahr einen Raum unter einem bestimmten Motto. Diesmal haben wir einen Waldweg nachgebildet, mit Quiz“, sagt Michael Nied, Leiter des Spielmobils. „Viele Kinder waren noch nie im Wald und können sich in dem Raum, in dem es etwas ruhiger zugeht, eine Auszeit nehmen.“ Die Jugendkirche ist nicht nur während der beiden Vesper-Wochen für die Kinder da. „Auch unterm Jahr machen wir Veranstaltungen. Ab Januar gibt es nach den Ferien wieder den Mittwochstisch mit Essen und anschließendem Kreativ-Angebot.

Wir kooperieren mit einigen Schulen im Umfeld. Mit der Zeit baut man Beziehungen zu den Kindern auf“, so Jugendreferentin Ruth Würfel. Für Freizeiten in den Sommerferien sorgt der Verein „Adler helfen Menschen“, der die Kinder-Vesperkirche von Anfang an unterstützt. „Für das kostenlose Essen ist das Thomas-Haus zuständig. Die Helene-Lange-Schule kümmert sich um den Basteltisch – jedes Jahr denken sich die Schüler neue, originelle Sachen aus, die man in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand herstellen kann“, sagt Kirsten de Vos, Sprecherin der evangelischen Kirche. Einer dieser Schüler war Thorben aus der Hauswirtschaftsklasse der Helene-Lange-Schule: „Wir basteln Weihnachtsbäume und Rentiere. Es ist süß, zu sehen, wie die Kinder sich freuen. Besonders, wenn sie am Anfang etwas unmotiviert sind und wir dafür sorgen können, dass sie trotzdem Spaß hatten.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018