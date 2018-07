Suntat-Sonne über Mannheim – Museum erhält Mercedes-Stern

Das Hochhaus am Parkring Anfang der 1960er Jahre (links) und heute. Am kommenden Mittwoch macht der Stern Platz für das Suntat-Logo. Anfang August soll das neue Werbe-Zeichen aufs Dach gehievt werden. © ISGI/Keiper/Suntat

Mannheim verliert einen Stern und gewinnt eine Sonne: Der Mercedes-Stern, der seit 1960 auf dem Hochhaus am Parkring, Ecke Rheinvorlandstraße steht, wird am kommenden Mittwoch abgebaut. Anfang August will der Mannheimer Lebensmittel-Großhändler BLG Kardesler an der Stelle dann ein mit fünf Metern Durchmesser etwa gleich großes Logo seiner Handelsmarke Suntat (dt. Sonnengeschmack) in Betrieb

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4019 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018