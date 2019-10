SV Waldhof: Halle-Fans protestieren gegen Choreographie-Verbot

Mannheim.Die Fans von Fußball-Drittligist Hallescher FC haben das vom SV Waldhof verhängte Choreographie-Verbot scharf kritisiert. Es sei unverständlich, dass sie nun für die Vorfälle büßen müssten, die sich bei der Partie Waldhof-Rostock am 29. September ereignet hätten. „Was können wir dafür? Wieso werden wir in die Haftung genommen?“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme. „Wer glaubt, dass solche Kollektivstrafen das Zünden pyrotechnischer Erzeugnisse zu 100 Prozent ausschließen, der ist auf einem Holzweg.“ Auch Angriffe auf Sicherheitskräfte würden so sogar eher wahrscheinlicher, wie die Vergangenheit zeige.

Als „interessant“ bezeichnen es die Hallenser, dass ihnen aber eine „Trauer-Choreo“ erlaubt worden sei. Ein bei dem antisemitischen Attentat am 10. Oktober in Halle getöteter 20-Jähriger war aktives Mitglied der dortigen Fanszene. „Hier scheint man ,von oben’ festlegen zu wollen, was wir als Fans zu zeigen haben und was eben nicht“, so der Dachverband HFC-Fankurvenrat.

Die Hallenser sind am Samstag (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion zu Gast. Letztmals spielten sie vor 28 Jahren in Mannheim. Sie hätten sich sehr auf das Spiel gefreut und extra einen Sonderzug organisiert, schreiben die Fans. „Diese positive Grundstimmung scheint der SV Waldhof Mannheim jedoch zerstören zu wollen.“ Die Verantwortlichen werden aufgefordert, das Choreographie-Verbot wieder aufzuheben. Auch der Fan-Dachverband PRO Waldhof hatte kritisiert, dass die Hallenser für die Vorfälle gegen Rostock in Mithaftung genommen würden. Auf diese Stellungnahme verweisen die Gäste nun ebenfalls.

SVW-Geschäftsführer Markus Kompp teilt dazu auf Anfrage mit, der Fan-Beauftragte des SVW Waldhof sei mit dem HFC-Kurvenrat diesbezüglich bereits im Austausch. Grundsätzlich habe sich an der Position des Vereins jedoch nichts geändert: "Bei unserem Choreographie-Verbot geht es um die Verhinderung eines Sichtschutzes zur Vermummung."

Unterdessen macht auf der „MM“-Facebookseite Christian Lieberknecht auf den Schriftzug des offiziellen Waldhof-Fanshops aufmerksam: In den Buchstaben ist eine Choreographie mit Bengalos zu erkennen. „Hahaha“, kommentiert der Leser. „Wie nennt man dies gleich . . . ach ja, Doppelmoral.“

