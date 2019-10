SV Waldhof Mannheim: Fans verärgert über Choreographie-Verbot

Mannheim.Gefallen haben muss es nicht jedem. Ende September wurde im Heim-Block beim Spiel gegen Rostock ein Panzer mit der Aufschrift „Waldhof kämpft an allen Fronten“ hochgezogen. Es wirkte etwas martialisch. Dagegen gab es zum Saisonauftakt gegen Meppen einen friedlichen Wald mit Bäumen und Pilzen, indem ein Riese erwachte (symbolisch für die so lang ersehnte Rückkehr der Blau-Schwarzen in den

...