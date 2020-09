SVW-Fans distanzieren sich von Corona-Leugnern

Der junge Mann mit Sonnenbrille wirkt aufgebracht. Sehr aufgebracht. „Mag sein, dass da irgendwas ist. Ein Virus, was weiß ich. Ich bin ganz anderer Meinung. Die da oben haben eine Biowaffe ausprobiert, und das ist schiefgegangen“, brüllt er ins Mikrofon des Reporters von SpiegelTV. Aufgenommen ist die Szene am 17. Juli im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, auf der „Querdenken 621“-Demonstration gegen Corona-Maßnahmen der Politik. Der Corona-Leugner trägt dabei ein Shirt, das PRO Waldhof (PW), der Fan-Dachverband des Fußball-Drittligisten, vor drei Jahren hat produzieren lassen. „Waldhof Mannheim heißt Widerstand“ ist darauf zu lesen.

Damals ging es um das in der Szene äußerst kontrovers diskutierte Vorhaben des Deutschen Fußballbundes (DFB), der chinesischen U-20-Juniorennationalmannschaft ein Gastspielrecht in der Regionalliga Südwest einzuräumen. Dagegen richtete sich der Protest vieler Fans von Traditionsvereinen, darunter auch des SVW. Der China-Plan wurde letztlich nicht umgesetzt. Dass das Shirt nun aber auf Corona-Leugner-Demonstrationen auftaucht und damit mit einer anderen Bedeutung als ursprünglich gedacht versehen wird, missfällt PRO Waldhof. Am Mittwoch distanzierte sich der Fanverband in einer Stellungnahme in den sozialen Netzwerken von der politischen Instrumentalisierung des Slogans aus der Ecke der Rechtsextremen und Verschwörungstheoretiker. „Die ,Waldhof Mannheim heißt Widerstand!’-Shirts entstammen dem Protest von 2017 gegen die irrwitzigen Pläne des DFB, eine chinesische U-20-Auswahl in der Regionalliga Südwest mitspielen zu lassen“, schreibt PW auf Facebook. „Ein Missbrauch für öffentliche Zwecke, die sich nicht mit dem ursprünglichen Gedanken decken, ist nicht im Sinne von PRO Waldhof. Wir distanzieren uns von Zweckentfremdung jeglicher Art.“

Dem stimmt auch Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp zu. „Das Shirt wurde von Fan-Seite aufgelegt und in einem anderen Kontext verkauft“, sagte er und ergänzte mit Blick auf den aufgebrachten Demonstranten vom Ehrenhof: „Wir teilen die Meinung der gezeigten Person mit Waldhof-Fankleidung nicht und haben schon damals Kontakt zu den zuständigen Behörden aufgenommen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020