SVW-Gene vom Vater geerbt

Unbestritten – der Name Schall ist eng verbunden mit dem SV Waldhof Mannheim. Helmut Schall war mit Ludwig Siffling, Paul Lipponer oder Reinhold Fanz einer der Männer der ersten Stunde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Ligamannschaft. Auch auf Helmut Schalls Sohn Gerhard wurden die Waldhof-Gene übertragen. Kein Wunder, denn Gerhard Schall (Bild) wurde am 27. Oktober 1950 in der Straße Guter Fortschritt geboren.

In seiner Jugend sog er die sportliche Stadtteil-Historie Seite an Seite mit späteren Größen wie Günter Sebert oder Charly Graf auf. Nach dem Abitur am Moll-Gymnasium studierte er Pädagogik und fand anschließend eine Anstellung an einem Gymnasium in Walldorf, dem er bis zu seiner Pensionierung treu blieb. Seine aktive sportliche Karriere begann in der Tennisabteilung, parallel spielte er auch Fußball. Seit 1965, also seit 55 Jahren, ist Gerhard Schall Mitglied beim SV Waldhof und seither auch regelmäßiger Besucher der Waldhof-Spiele.

Von der Tradition geprägt

„Gerhard war geprägt von der Tradition des SV Waldhof“, ordnet ihn Hans-Jürgen Pohl, Vorsitzender des Clubs der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG), ein. Von 2007 bis 2010 war Gerhard Schall Vizepräsident des Gesamtvereins für den Bereich Jugend. „Zusammen mit Pohl war Schall damals derjenige, der wöchentlich, manchmal sogar noch öfter, Termine mit den Bauunternehmen abhielt, um den Bau des Jugendförderzentrums mit zu überwachen. „Als es dann eingeweiht wurde, kam für mich der Punkt, an dem meine Aufgabe beendet war“, zog sich Schall im Juni 2010 wieder zurück und beschränkte sich seitdem wieder auf seine Zuschauerrolle beim heutigen Drittligisten.

Mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen wollte er seinen 70. Geburtstag gerne in der Hauptstadt begehen, „weil unser Sohn dort lebt und wir auch alte Berlin-Fans sind“, doch aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird dies nicht möglich sein. „Jetzt werden wir wohl für einen Kurztrip aufs Land fahren“, lautet Schalls Alternative. (Bild: Andi Nowey)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020