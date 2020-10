SVW spendet VIP-Essen an Bedürftige

Fußmatte vor dem VIP-Bereich im Carl-Benz-Stadion. © Christoph Blüthner

Menschen mit wenig Geld kommen normalerweise eher nicht in den Business-Bereich des Carl-Benz-Stadions. Doch an diesem Mittwoch ist das anders. Der SV Waldhof lädt zwischen 12 und 15.30 Uhr alle Bedürftigen ein, sich eine Portion von den Speisen abzuholen, die eigentlich für den Vorabend bestellt waren. Weil die Partie gegen Hansa Rostock im Corona-Risikogebiet Mannheim ohne Zuschauer stattfinden musste, blieb der SVW auch auf rund 350 bereits bestellten VIP-Essen sitzen.

Es gibt Rost- und Kammbraten mit Butterspätzle, Salzkartoffeln und Wurzelgemüse, dazu Champignon- oder Zwiebelbratensauce. Auch ein Salatbuffet wird angeboten. Als Nachtisch stehen Obstsalat und Schokoladencreme bereit.

Ein Verzehr vor Ort sei aus Hygienegründen leider nicht möglich, teilt der SVW mit. Man müsse sich eigene Behälter mitbringen, um das Essen abzuholen. Es werde hinter der Haupttribüne in der Business Lounge abgegeben. Der Weg ist gut ausgeschildert, am Stadion steht aber nur das Tor auf der Rückseite im Gartenschauweg offen. Der Verein bittet besonders angesichts der gestiegenen Corona-Zahlen alle, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und den 1,50-Meter Mindestabstand einzuhalten.

Kein Nachweis erforderlich

Vorgesehen ist das Essen zwar nur für Bedürftige. Einen Nachweis dafür müsse man jedoch nicht vorlegen, sagt auf Anfrage SVW-Sprecher Christoph Schumacher. Denkbar sei auch, dass etwa eine Mutter etwas für ihre Kinder mitnehme. „Wir hätten am Ende gerne leere Töpfe.“ Wie viele Menschen man so kurzfristig für das Angebot erreichen könne, sei indes schwer kalkulierbar.

Mit der Aktion will der Verein in diesen schwierigen Zeiten speziell denen helfen, „die mit der derzeitigen Situation besonders zu kämpfen haben“. In der Pressemitteilung verweist der SVW generell auf sein starkes gesellschaftliches und soziales Engagement im Rahmen der „Herzbuwe“-Projekte. Unter anderem habe man etwa vor Weihnachten im vergangenen Jahr bereits mehr als 200 Bedürftige zu Gänsebraten mit Rotkohl und Knödeln ins Carl-BenzStadion eingeladen. Dabei habe es sich nicht um Reste aus dem VIP-Bereich vom letzten Heimspiel gehandelt, sondern um für den wohltätigen Zweck gezielt zusätzlich bestellte Essen, so Schumacher.

