SVW wirbt für Masken

Der SV Waldhof ruft seine Fans zum Fertigen und Tragen von Mund-Nase-Masken auf. Diese schützten einen selbst zwar nur bedingt, verringerten aber deutlich das Risiko, andere anzustecken, so SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. „Jede Chance, das Coronavirus einzudämmen und dadurch vielleicht Leben zu retten, muss genutzt werden.“

Gemeinsam mit einem Partnerunternehmen, den Pflege Profis, hat der Verein dazu die Aktion #HerzbuweMasken gestartet. Unter diesem Hashtag sollen die Fans Fotos von sich mit ihren selbstgemachten Masken – bevorzugt im Waldhof- oder Fußball-Design – hochladen. Unter allen Einsendungen werden ein SVW-Trikot sowie fünf Obst-/Gemüsekisten im Wert von 50 Euro frei Haus verlost. Kompp hofft, dass sich „vereins- und ligaübergreifend“ andere anschließen.

Unterdessen gibt der SVW im Rahmen seiner wohltätigen Herzbuwe-Kampagne auch eine Spende an die Weltgesundheitsorganisation WHO bekannt. Beim eSports-Event „Wir spielen die Saison zu Ende – dann eben online und für Solidarität!“ seien vergangenen Freitag 3854,20 Euro zusammengekommen. Davon gingen 1194,73 Euro an die WHO und weitere 1194,73 Euro an die 19 anderen Drittligisten. sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020