Swapfiets eröffnet in der Innenstadt

Der vor fünf Jahren von Studenten in Delft in den Niederlanden gegründete Fahrradanbieter Swapfiets will im September eine Filiale in N 4, 7 eröffnen. Das kündigte das Unternehmen mit Sitz in Emsbüren an. Swapfiets bietet einen Dauer-Mietservice an. Gegen eine monatliche Gebühr (derzeit 19,50 Euro als Standardpreis, zur Markteinführung sind Rabatte vorgesehen) kann ein Fahrrad auf Dauer angemietet werden. Wartung und Reparatur übernimmt der Anbieter über eine Smartphone-App. Bei größeren Schäden wird das Fahrrad ausgetauscht („geswappt“). Nach eigenen Angaben hat Swapfiets in ganz Deutschland derzeit rund 10 000 Kunden in 15 Städten. Niederlassungen betreibt der Anbieter zudem in Belgien, Dänemark und natürlich den Niederlanden. In Heidelberg besteht das Mietrad-Angebot bereits einige Zeit. lang/dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019