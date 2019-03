Sweet Soul Music Revue feiert im Capitol Zehnjähriges

Nach der Premiere der Sweet Soul Music Revue im März 2009 im Capitol folgten mehr als 400 Konzerte im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Die Show bringt Soul der 60er und 70er Jahre auf die Bühne. Präsentiert werden Hits der großen Namen des Genres wie Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin, Ike und Tina Turner, Marvin Gaye, Stevie Wonder oder Ray Charles. Im Rahmen der Tour zum zehnjährigen Jubiläum kommt die Sweet Soul Music Revue in ihre Geburtsstätte im Capitol zurück. Für die Show am Samstag, 23. März, um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Soul“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Witzelmaier)

