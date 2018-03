SWR startet Wettbewerb für Schafweiden-Neubau

Anzeige

Die geplante Bebauung des Eckgrundstücks Schafweide/Friedrich-Ebert-Straße ist seit 2017 beschlossene Sache. Nun geht der Südwestrundfunk (SWR) einen weiteren Schritt, um seinen neuen Studiokomplex in der Neckarstadt zu realisieren. Der Sender startet einen Architektenwettbewerb für das neue Gebäude, es soll das bisherige Studio in der Wilhelm-Varnholt-Allee ablösen. Der SWR rechnet mit einem Baubeginn in zwei Jahren, Ende 2022 soll der Bau bezugsfertig sein.

SWR-Studioleiterin Dagmar Schmidt betont: „Das Studio Mannheim-Ludwigshafen nimmt im SWR eine besondere Stellung ein. Denn hier leisten wir für zwei Bundesländer multimediale Berichterstattung für Fernsehen, Hörfunk und Online. Mit dem Neubau bekommen wir die Chance, neue Wege in der Zusammenarbeit von Programm und Produktion zu gehen.“ Das ist laut Schmidt „ein klares Bekenntnis des SWR zur regionalen Berichterstattung und zur Präsenz in der Metropolregion Rhein-Neckar“, so eine SWR-Mitteilung. Das momentan genutzte Gebäude hätte mit hohem Aufwand modernisiert werden müssen. Der SWR habe sich deshalb für einen wirtschaftlicheren und effizienteren Neubau entschlossen.

Wohnbebauung umstritten

Die Bewerbungsfrist für Architektenbüros läuft bis zum 26. März. 15 Büros können sich mit Entwürfen am Wettbewerb beteiligen. Bereits im Sommer sollen die Preisträger feststehen. Den Neubau des SWR-Studiokomplexes mit Tiefgarage auf dem Grundstück hatte der Gemeinderat 2017 mehrheitlich beschlossen. Die ebenfalls geplante Wohnbebauung mit einem geschlossenen Gebäudekomplex ist in der Neckarstadt umstritten. aph