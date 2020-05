Symbolische Demo auf dem Marktplatz

Auch der Gewerkschaftsbund macht wegen Corona mehr im Internet als sonst: Zum 1. Mai konnten keine üblichen Massen-Demos stattfinden – ein Aktionsbündnis hatte am Freitag dennoch zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz eingeladen. Die Teilnehmerzahl wurde begrenzt, die Demonstranten trugen Schutzmasken und hielten Abstand. Das Motto: „Solidarisch und nicht alleine – Solidarität heißt Menschen schützen – Solidarität heißt Grund- und Menschenrechte verteidigen!“

Zu Beginn der Kundgebung wetterte Wolfgang Alles gegen Alexander Gauland, Christian Lindner und Wolfgang Schäuble, die Wirtschaft und Profit unter allen Umständen in Gang bringen wollten. Im Gespräch mit dem „MM“ ergänzte Alles: „Entscheidender Punkt ist für uns, dass die Wirtschaft unter dem Schutz der Gesundheit anläuft. Wo Menschen gefährdet sind, muss der Schutz Vorrang haben.“ Das Arbeitsschutzgesetz müsse umgesetzt werden. Mit der Teilnehmerzahl der rund 250 Demonstranten zeigte er sich zufrieden: „Wir haben bewusst wegen Corona nur begrenzt mobilisiert, es ist eine symbolische Aktion.“

Unter den weiteren Rednern war Helmut Schmitt, der über Mobbing von Betriebsräten sprach. Das sei Bestandteil der systematischen Gewerkschaftsbekämpfung. Folgen für Betroffene gingen bis zu versuchter Selbsttötung. Er betonte: „Es gilt als Kavaliersdelikt, aber eine Be- oder Verhinderung einer Betriebsratswahl ist ein Straftatbestand.“ Daniel Leuthner, Betriebsrat bei Bombardier, sprach über die wirtschaftlich schwierige Situation des Konzerns und die Absicht des französischen Konzerns Alstom, Bombardier zu übernehmen. Es ging jedoch auch um andere Themen: Roland Schuster von der Initiative Solidarität mit Rojava kritisierte, dass in der Türkei Gewalttäter wegen der Gefährdung durch Corona aus dem Gefängnis freigelassen wurden, nicht aber politische Gefangene. Für seine Forderung, dass die Bundesregierung dagegen etwas tun müsse, erhielt Schuster Applaus.

„Tut mir im Herzen weh“

Hedwig Sauer-Gürth vom Friedensplenum forderte ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr und kritisierte, dass der Rüstungsetat um zehn Prozent steige. Moderator Wolfgang Alles ergänzte, dass allein die neuen Flugzeuge der Bundeswehr 20 Milliarden Euro kosteten, eine gute Corona-Prävention für die gesamte Bevölkerung „nur 15 Milliarden“. Weitere Redner waren Schauspielerin Bettina Franke, Maria Rigot vom Bündnis gegen Abschiebungen, Hatice As von der Föderation Demokratischer Arbeitervereine DIDF und ein Aktivist von „Fridays for Future“. Wolfgang Alles: „Das nicht wie üblich am 1. Mai gewerkschaftsübergreifend der persönliche Austausch gepflegt werden kann, tut mir im Herzen weh.“

Bereits am Donnerstag hatte es im Capitol zum 1. Mai ab 16 Uhr ein Grußwort von Oberbürgermeister Peter Kurz und Statements aus verschiedenen DGB-Gewerkschaften geben, die per Live-Stream im Internet übertragen wurden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020