Symbolischer Dank an Deutschland

„Liebe für alle, Hass für keinen“ – diese Botschaft an Deutschland haben mehr als 6500 Muslima in Mannheim in den Himmel steigen lassen. Die Postkarten mit dem Friedensgruß hatten sie an schwarze, rote und goldene Luftballons gebunden. Die Teilnehmerinnen der Jahresversammlung der Frauenorganisation Lajna Imaillah trugen bei der Aktion auf dem Maimarktgelände Kopftücher in den Farben der deutschen Flagge. Außerdem stellten sie sich vor dem Loslassen der Ballons in Herzform auf. Sie wollten „ein Zeichen für Verbundenheit, Liebe und Loyalität zu Deutschland“ setzen. Die Aktion sei ein „symbolischer Dank an ihr Heimatland“ gewesen. Lajna Imaillah ist die Frauenorganisation der Ahmadiyya-Jama’at-Muslime und zählt mit 18 000 Frauen und Mädchen zu den größten muslimischen Frauenorganisationen in Deutschland. Am Wochenende hatten sich mehr als 6500 von ihnen zum 40. Jahrestreffen in Mannheim versammelt. Jeder, der eine Postkarte mit dem Friedensmotto findet und sie an die Organisation zurückschickt, hat die Chance auf einen Gewinn. Die Absender der drei am weitesten geflogenen Karten erhalten Preise im Wert von 150, 100 und 50 Euro. p) stp (Bild: Lajna Imaillah