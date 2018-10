Symposium zur Sinnbildung

Waldorflehrer und Heilpädagogen werden seit 40 Jahren an der Akademie für Waldorfpädagogik in der Zielstraße 28 ausgebildet. Aus diesem Anlass laden Akademie und Institut für Freitag und Samstag, 26. und 27. Oktober, zu Symposium und Fest ein. Die beiden Tage stehen unter dem Motto „Sinnbildung und Bildungssinn“. Die Ausbildung der Sinne spiele „sowohl in der Waldorfpädagogik als auch in der heilpädagogischen Arbeit eine entscheidende Rolle“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Zum Programm gehören mehrere Vorträge, zum Beispiel über „die Kunst, den Sinnzusammenhang zu erschließen“. In einer Podiumsdiskussion am Samstag, 12 Uhr, geht es um „die körperliche Berührung als Unterstützung des Handelns und Denkens“. Der eigentliche Jubiläumsfestakt mit musikalisch-künstlerischem Rahmenprogramm beginnt am Samstag um 16.30 Uhr, ein Ball mit Livemusik schließt sich an. Workshops, Aufführungen und Erlebnisstationen runden das Programm ab. bhr

Info: Programmübersicht unter https://bit.ly/2Sd4pjn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018