Syrischer Frisör mit viel Herz

„Freude kann ich jemanden schenken!“ Und der aus Syrien stammende Frisör Muhammad Ali verschenkt gerne Freude. „Was ich mache, kommt vom Herzen“, sagt er. Für ihn ist das aber noch lange nicht gut genug. Er will mehr, er bietet seine Hilfe förmlich an: „Wenn jemand zu mir kommt und fragt, ob er Hilfe bekommen kann, freue ich mich, ich bin dann glücklich, das leisten zu können. Ich hoffe, dass die Leute auf mich zukommen.“ Er hilft denjenigen, die selber hilfsbedürftig sind: Kindern mit Behinderung sowie obdachlose Menschen schneidet er kostenlos die Haare.

Deren Situation macht ihn sehr traurig. „Wenn wir die Möglichkeit haben, denen etwas Gutes zu tun, warum machen wir es dann nicht? Warum helfen wir denen nicht? Die können sich nicht selber helfen.“ Gleichzeitig ist es aber auch die Motivation für Ali, nicht untätig zuzusehen, sondern deren Situation zu verbessern: „Diese Menschen brauchen Hilfe, und wenn ich das leisten kann, dann mache ich es.“ Das kennt er aus eigener Erfahrung, von seinem eigenen Schicksal, das insbesondere das Schicksal seines Sohnes Ibrahim ist. Sauerstoffmangel bei der Geburt in Syrien machte aus Ibrahim einen schwersten Pflegefall.

Als Putzkraft gearbeitet

Ibrahim ist heute 20 Jahre alt und lebt mit der unerschütterlichen Liebe und unermüdlichen Hilfe seiner Eltern, seiner großen Familie und der vielen Freunde. „Man muss ein Herz für Behinderte haben, die brauchen solche Menschen.“ Da spricht Ali wieder aus Erfahrung: „Wenn man ihm etwas Gutes tut, freut er sich. Das ist ein ganz wichtiger Augenblick für ihn.“

Seine Gutmüdigkeit basiert noch auf einem zweiten Wunsch und Bedürfnis: „Ich wollte selbstständig sein und Hilfe für andere anbieten.“ In Syrien erlernte er den Frisörberuf. Im Jahr 2001 kamen er und seine Familie nach Deutschland. Als Frisör konnte er hier aber nicht arbeiten und fing daher als Reinigungskraft neu an, arbeitete sich hoch bis hin zum Objektleiter. Sein Traumberuf aber blieb Frisör. „Ich wollte hier meinen eigenen Laden aufmachen, das war mein Traum.“

Seit einiger Zeit schon ist der Wirklichkeit geworden: „Antik Barber“ heißt sein Frisörladen in Mannheims Quadraten R3, 6. Und noch etwas motiviert ihn: „Ich möchte etwas zurückgeben, was ich bekam.“ Er meint damit die Hilfe und Unterstützung, die er und sein Sohn Ibrahim hier erfahren haben: „Ich habe von dem Land viel bekommen, zu viel bekommen.“ Er spricht von der medizinischen Behandlung, den technischen Möglichkeiten, die Pflege, die Schule und Werkstatt, in der sein Sohn untergebracht ist: „Das ist in Syrien unvorstellbar, das gab es damals in Syrien nicht, das ist alles Hilfe vom deutschen Staat.“

Wo andere vielleicht nur Danke sagen, geht Ali noch ein Schritt weiter: Auf der Schaufensterscheibe seines Antik Barber Shops stehen daher die Worte, mit denen er seine Art des Dankes ausdrückt: „Kinder mit behinderten Ausweis kostenloser Haarschnitt.“ „Es beruhigt mich, wenn ich sehe, wie die sich freuen, wenn man was Gutes für sie tut“, berichtet er von seiner Arbeit mit diesen Kindern. Aber er wäre nicht der herzensgute Mensch Ali, wenn das noch nicht alles wäre, was er zurückgeben und Gutes tun möchte: „Ich möchte auch den Obdachlosen etwas schenken“, sagt er. „Ich schneide denen an Weihnachten kostenlos die Haare. Für die ist es eine Freude, die können sich das nicht leisten“, sagt er als Begründung.

Tatsächlich geht es ihm aber um mehr: „Obdachlose brauchen eine Ersatzfamilie.“ Das hat für ihn eine ganz wichtige Bedeutung im Leben, denn auch die Obdachlosen „haben eine Erwartung, und da möchte ich Familienersatz sein.“ Und das möchte er in der Weihnachtszeit sein.

„Ich dachte an Weihnachten und Silvester, da ist es eine noch größere Freude, wenn man für jemanden was tut.“ Das ist für Ali längst kein Traum mehr, er arbeitet schon an der Umsetzung: „Ich und meine Kollegen hier im Laden, wir gehen dann alle ins Obdachlosenheim. Wenn es hart auf hart kommt, bringe ich noch Kollegen mit. Religion spielt für Ali keine Rolle, „Ich bin als Muslim auf die Welt gekommen, ich gehe in die Moschee zum Beten“, sagt er. „Aber ich mache den Obdachlosen doch eine große Freude, wenn sie zum christlichen Weihnachtsfest gut aussehen und frisch geschnittene Haare haben. Etwas, das sie sich sonst im Jahr nicht leisten können.“

Wichtig für Ali ist allein der Mensch: „Mensch ist Mensch.“ Und noch wichtiger sind für ihn „die Menschen, die Hilfe wirklich brauchen. Die sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Ich bin glücklich, wenn ich dem Menschen mir gegenüber eine Freude machen kann, der eine Freude braucht.“

