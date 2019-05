Szene vom Sieg gegen Stuttgart

Letzte Chance: Am Mittwoch (22.) startet der SV Waldhof Mannheim die fünfte Auktion zugunsten seiner Jugendarbeit. Wie in den vergangenen vier Wochen kommt erneut ein Unikat des berühmten Mannheimer Fotografen Horst Hamann unter den Hammer, wieder aus dem Carl-Benz-Stadion. Bild Nummer Vier – Titel: „Unter der Gegentribüne“ – fand gestern für 800 Euro einen neuen Besitzer. Es fängt die Beton-Romantik des Stadions ein. Die ersten drei Auktionen spülten 1502, 800 und 855 Euro – insgesamt also 3157 Euro – in die Jugendkasse des neuen Drittligisten.

Mitten zwischen den Fans

Bei Nummer Fünf handelt es sich erneut um ein Panorama-Triptychon in Schwarzweiß. Entstanden ist die Aufnahme bei einem Heimspiel des SV Waldhof. Abgedrückt hat Horst Hamann mitten zwischen Fans, nämlich in der Kurve zwischen der OST- und der Haupttribüne. Gleich dreifach zu sehen ist eine Szene aus dem Spiel gegen die U 23 des VfB Stuttgart, das der frischgebackene Meister der Regionalliga Südwest am 23. März mit 3:1 gewann. Torschützen waren vor 5765 Zuschauern Valmir Sulejmani und Timo Kern mit einem Doppelpack.

Wie die vier vorangegangenen Werke im Format 100 mal 45 Zentimeter hat Horst Hamann auch das fünfte und letzte Motiv auf der Rückseite signiert. Das Startgebot liegt ebenfalls wieder bei 800 Euro. Alle fünf Aufnahmen werden nicht in einem Bildband zu sehen sein, den der SV Waldhof gemeinsam mit dem Fotografen auflegt. Anfang Juni soll der auf den Markt kommen. Die fünf Motive, die versteigert werden, sucht der Künstler selbst aus. Zu finden sind die Auktionen, die immer montags um 19.07 Uhr enden, unter dem Ebay-Profil des Vereins: svwaldhofmannheim_07. lok

