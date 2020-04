Täglich ein neuer Blick in die Stadtgeschichte

Tennis dort, wo heute Theater gespielt wird? Tatsächlich gehen die meist in der Oststadt wohnenden Mitglieder des im Jahr 1900 gegründete Lawn-Tennis-Clubs (lawn=Rasen) auf dem Gelände zwischen Goethe- und Hebelstraße bis zum Zweiten Weltkrieg auf bis zu 16 Plätzen dem „weißen Sport“ nach, ehe hier zwischen 1954 und 1957 das neue Nationaltheater entsteht. Daran hat jetzt das Marchivum erinnert – denn es bietet nun täglich etwas digitale Stadtgeschichte.

Ausstellungen geschlossen, Lesesaal zu, Akteneinsicht nicht möglich – auch das Marchivum ist von den Einschränkungen durch das Coronavirus betroffen. „Aber wir wollen natürlich trotzdem etwas bieten“, so Marchivum-Direktor Ulrich Nieß. Daher haben die Archivare vier verschiedene virtuelle Angebote entwickelt, bei denen sie zeigen, dass sie mehr als nur ein Behördenarchiv sind, sondern Stadtgeschichte lebendig aufbereiten können.

Blog: Täglich gibt es auf der Internetseite einen neuen Beitrag zur Historie mit einem Bild – etwa den zum Tennisclub auf dem Goetheplatz. Einmal in der Woche ist ein Einblick in das laufende Publikationsprojekt zur Geschichte Mannheims dabei, dessen Grundlage eine Vorlesung von Nieß zur „Geschichte Mannheims in 100 Objekten“ an der Universität Mannheim darstellt. Das Spektrum reicht von den Gründungsprivilegien der Stadt vom 24. Januar 1607 über spannende Streifen aus den „Filmschätze“-Beständen bis zum Zweiten Weltkrieg, von der Einweihungszeremonie der Kurpfalzbrücke 1950 bis zu Persönlichkeiten wie „Blumepeter“ Peter Schäfer oder Künstlerin Elsbeth Janda. Anhand der „Stadtpunkte“-Tafeln werden virtuelle Spaziergänge angeboten.

Grußkarten: Man kann sich gerade nicht treffen – aber doch Kontakte pflegen: mit elektronischen Grußkarten, kostenlos verschickt über die Marchivum-Internetseite. „Das ist eine schöne, nette Geste mit einem historischen Bild, daher haben wir das entwickelt, und es ist schon in den ersten Tagen gut angenommen worden“, so Nieß. Zunächst gab es vier historische Mannheim-Motive aus der Ausstellung „Alltagswelten einer Industriestadt“ mit Fotografien von Maria und Hans Roden, nun kamen noch sechs Ostermotive von 1906 bis 1970 dazu.

Ausstellungen: Zu den Ausstellungen mit Fotos des Ehepaars Rohden wie zur Sonderschau zu Albert Speer vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg gibt es Video-Führungen. „Beide waren ganz hervorragend angelaufen, und die Speer-Ausstellung können wir auch nicht verlängern, da es schon einen nächsten Standort gibt – daher ist das virtuelle Angebot die einzige Chance, sie noch anzusehen, im Internet“, so Nieß.

Newsletter: Monatlich gibt es einen Newsletter vom Marchivum.

Info: Alle Angebote kostenlos unter marchivum.de

