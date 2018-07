Täter bleibt immer noch gefährlich

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft hat gegen einen 26-jährigen Mann am Landgericht Strafanzeige wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gestellt. Wie die Behörde mitteilte, wirft sie dem Beschuldigten vor, am Abend des 19. Februar dieses Jahres seinen in einem Seniorenheim auf dem Lindenhof wohnenden 55-jährigen Vater verletzt zu haben, um ihn zu töten. Der Täter soll jetzt dauerhaft in die Psychiatrie.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen suchte der Sohn zunächst das Zimmer seines Vaters auf und stach dem im Rollstuhl sitzenden Vater in Tötungsabsicht mit einem scharfen Gegenstand von hinten zweimal in den Halsbereich sowie einmal in die Brust. Anschließend verließ er das Zimmer und flüchtete.

Die Polizei nahm ihn am darauffolgenden Tag fest. Die Verletzungen des Vaters erwiesen sich als nicht lebensgefährlich, mussten jedoch operativ behandelt werden. Der Täter könne sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft an die Tat nicht mehr erinnern, über das Motiv der Tat ist demzufolge nichts bekannt.