Täter erbeuten Laptop und Bargeld

Bei zwei Einbrüchen in der Neckarstadt und auf der Rheinau sind von bislang unbekannten Tätern technische Geräte und Bargeld erbeutet worden. Wie die Polizei mitteilte, hebelten der oder die Täter am Freitag zwischen 14 und 23.30 Uhr das Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Nürburgstraße auf und stahlen einen Laptop, eine Spiegelreflexkamera und Bargeld im Wert von insgesamt 2000 Euro. In der Stolzeneckstraße verschafften die Unbekannten sich Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung, indem sie zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 6.20 Uhr, ein gekipptes Fenster entriegelten. Dort wurden ein Smartphone und geringe Mengen Bargeld entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0621/1 74 44 44 zu melden. pol/lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020